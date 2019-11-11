Премьер Польши: "Северный поток-2" - это покупка российского оружия за европейские деньги
11 ноября, 2019, 12:35
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз заявил, что проект "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы
Об этом он сказал в интервью Financial Times .
"Как прямо говорят некоторые люди," Северный поток-2 "- это оплата российского оружия и обороны нашими европейскими деньгами. Очень разочаровывает, когда у такого проекта есть такая поддержка ключевых стран ЕС", - заявил он.
Впрочем он добавил, что приветствует сотрудничество с РФ, если Россия будет мирной и демократической страной.
"Мы очень приветствуем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ", - подчеркнул Моравецкий.
Напомним, польский антимонопольный регулятор UOKIK наложил рекордный штраф на компанию-участника "Северного потока-2".
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