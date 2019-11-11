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Espreso.tvОбществоПравительство запустило проект "Лес в смартфоне"

Правительство запустило проект "Лес в смартфоне"


фото: racurs.ua
Сейчас уже 6 областей Украины подключены к пилотному проекту e-реестра заготовки древесины и онлайн-карте рубок

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В реестре, по состоянию на 11 ноября, обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

Онлайн-карта рубок распространяется на Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую области.

Отмечается, что каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.

Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

В случае, если Вы не знаете вышеуказанные данные, гуляя по лесу, видите рубку деревьев, то Вам нужно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и выбрать опцию "Карта" (в телефоне должна быть включена геолокация): тогда на онлайн-карте автоматически определится Ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выделения, Вы увидите информацию о рубку, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет.

А в случае, если на карте лесорубочного билета нет, а рубка в лесу происходит, необходимо обратиться в лесничество или лесхоза, на территории которого Вы находитесь и сообщить о рубку, которая не отражена на карте. Или вызвать полицию по номеру 102.

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