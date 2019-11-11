Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов, есть раненые

11 ноября, 2019, 11:46

Во время беспорядков в Гонконге полиция использовала против демонстрантов боевое оружие, по меньшей мере один человек был ранен

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщили агентству в больнице, 21-летний мужчина, который предположительно получил ранения во время инцидента, был госпитализирован и прооперирован.

Местное телевидение сообщило, что он находится в стабильном состоянии.

По словам свидетелей, через некоторое время в том же районе, где был ранен протестующий, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

В полиции сообщили, что демонстранты установили баррикады во многих местах по всему городу.

В попытке восстановить порядок один из офицеров дорожной полиции применил пистолет.

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Демонстранты выступают против выдачи вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигала 1700000 человек.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".

30 сентября полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.