 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПолиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов, есть раненые

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов, есть раненые


фото: reuters
Во время беспорядков в Гонконге полиция использовала против демонстрантов боевое оружие, по меньшей мере один человек был ранен

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщили агентству в больнице, 21-летний мужчина, который предположительно получил ранения во время инцидента, был госпитализирован и прооперирован.

Местное телевидение сообщило, что он находится в стабильном состоянии.

По словам свидетелей, через некоторое время в том же районе, где был ранен протестующий, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

В полиции сообщили, что демонстранты установили баррикады во многих местах по всему городу.

В попытке восстановить порядок один из офицеров дорожной полиции применил пистолет.

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Демонстранты выступают против выдачи вероятных правонарушителей и преступников власти КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигала 1700000 человек.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".

30 сентября полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать