Польша: Моравецкий обвинил Netflix в переписывании истории

11 ноября, 2019, 16:59

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал письмо к руководству кинокомпании Netflix с требованием исправить показанную в мини-сериале "Дьявол по соседству" карту Польши с нацистскими концентрационными лагерями

Об этом сообщает глава польского правительства написал в Facebook.

"Я написал письмо главе Netflix Риду Гастингсу относительно исторических неточностей в кинопроизводстве на этой платформе. Возможно, для их создателей это несущественные ошибки, но они очень вредны для Польши, и наша задача - твердо ответить", - отметил Моравецкий.

В письме, в частности, отмечается, что "некоторые материалы, доступные на платформе Netlix, являются неточными в той степени, что "они прикрывают факты и отбеливают реальных виновников этих преступлений".

Объектом претензий польского премьера есть документальный мини-сериал "Дьявол по соседству", который рассказывает историю выходца из УССР Ивана Демьянюка, охранника концлагеря Треблинка.

"Недавно представленный сериал "Дьявол по соседству" представляет карту, на которой ошибочно размещены несколько немецко-нацистских концлагерей в современных границах Польши. Также нет комментариев и объяснений того, что этими лагерями руководили немцы", - подчеркнул польский глава правительства.

Он отметил, что карта не только не соответствует действительности, но и вводит в заблуждение зрителей, поскольку предполагает, что Польша несет ответственность за создание и управление лагерями и совершенные в них преступления.

"Моя страна в то время даже не существовала как независимое государство, и в этих лагерях были убиты миллионы поляков. По этой причине этот элемент серии представляет собой не что иное, как переписывание истории", - написал польский премьер-министр.

"Я считаю, что эта ужасная ошибка была допущена непреднамеренно. И я надеюсь, что вы сможете исправить ее как можно скорее, изменив карту или проинформировав подписчиков об ошибке другим способом", - подчеркнул Моравецкий.