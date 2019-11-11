Парнас предупреждал Киев о блокировании военной помощи США, если не будет начато расследование дела Байдена, - NYT

11 ноября, 2019, 11:00

Арестованный американский бизнесмен, выходец из Украины Лев Парнас, связанный с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского предупредил новое руководство страны, что администрация Трампа заморозит военную помощь Украине, если Киев не объявит о расследовании в отношении бывшего вице- президента Джо Байдена и его сына

Об этом сообщает The New York Times.

Юрист Парнаса Джозеф Бонди заявил изданию, что его клиент планирует рассказать на слушаниях в Конгрессе, что сообщил представителю нового украинского правительства, что он должен объявить о начале расследования против политического соперника Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

В противном случае вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на приведении к присяге нового президента, а также США заморозят военную помощь Украине.

Уточняется, что встреча Парнаса с представителем президента Украины состоялась в Киеве 20 мая за несколько дней до инаугурации Зеленского. На ней присутствовали только три человека: Парнас, Игорь Фруман и Сергей Шефир , который входил в ближайшее окружение Зеленского.

По словам адвоката, Парнас передал сообщение представителю Зеленского по указанию Джулиани, которого считал действующим по указанию Трампа.

Между тем, сам Джулиани сказал, что "категорически не просил его так говорить".

О том, что "не было никаких упоминаний о каких-либо условиях и военную помощь", заявил также адвокат Фруман Джон Дауд.

Шефир подтвердил газете факт встречи, но добавил, что вопрос о военной помощи Украине не поднимался.

"Мы не рассматривали Парнаса и Фрумана как официальных представителей, и поэтому мы не считали, что они могут выступать от имени правительства США", - отметил он.

По его словам, бизнесмены просили Зеленского встретиться с Джулиани.

Шефир добавил, что он сказал Парнасу и Фруману, что "мы можем рассмотреть возможность встречи с Джулиани, но только публично и официально, и только после инаугурации новоизбранного президента".

"Было бы просто глупо, чтобы Шефир присутствовал на встрече с Парнасом, если бы он не верил, что Парнас говорит от имени президента, а также чтобы Парнас не передал послание президента на этой встрече", - заявил адвокат Парнаса.

Как подчеркивает издание, Пенс действительно присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского. Его офис заявил газете, что решение было принято 13 мая, за неделю до приведения президента Украины к присяге.

Напомним, украинский-американский бизнесмен Парнас готов свидетельствовать по делу об импичменте Трампа.