Нефедов рассказал, когда вырастут зарплаты на украинской таможне

11 ноября, 2019, 10:05

Чтобы попасть на работу в Государственную таможенную службу Украины, предстоит пройти переаттестацию. Если же это удастся сделать, то на таможне можно будет рассчитывать на существенно большие зарплаты, чем сейчас

Об этом в интервью 24 каналу рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"При этом я против того, чтобы просто механически поднимать зарплаты всем по системе. Конечно, у нас есть таможенники, которые, судя по их декларации, - долларовые миллионеры. Но задача в том, чтобы в следующем году - провести полную переаттестацию всех людей, которые перешли в Государственную таможенную службу ", - сказал он.

Кто пройдет переаттестацию и перейдет на контрактную работу на таможне, тот может заслуживать существенно большие зарплаты.

"Моя цель - довести до конца следующего года зарплату инспектора до зарплаты таможенного брокера. Сейчас - это где-то 20 000 гривен, плюс-минус, в зависимости от региона и уровня опыта. И, конечно, работники на какой-то более ответственной работе, руководители подразделений пропорционально должны получать больше ", - рассказал глава таможни.

Он уточнил, что на сегодня рядовой инспектор на таможне получает зарплату в размере около 6,5 тысячи гривен. А зарплата главы таможни - 30-35 тысяч гривен.

"Я считаю, что эти суммы для главы таможни так же должны быть примерно в 2,2-3 раза выше", - сказал Нефедов, добавив, что сегодня его зарплата составляет 24 тыс 800 грн.

Председатель ГТС признался, что хотел бы иметь более высокую зарплату и выступает за то, чтобы зарплаты в государственном секторе были рыночными.

"И это вопрос не только в том, что если будем платить больше, то эти люди не будут брать взятки. Я не беру взятки и сейчас, получая низкую зарплату. А вопрос в том, сможем ли мы привлекать много людей, которые не будут брать взятки и не будут жить на какие-то свои сбережения ", - пояснил Нефедов.