Нафтогаз добился ареста евробондов Газпрома в Японии

11 ноября, 2019, 17:08

НАК "Нафтогаз Украины" добился ареста счетов компании GazAsia Capital, которая выпустила евробонды российского "Газпрома" в японских иенах

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Нафтогаз добился ареста в отношении SPV-компании для выпуска еврооблигаций российского монополиста в японских иенах - GazAsia Capital SA

Счета арестованы в рамках выполнения решений Стокгольмского арбитража. Речь идет о решении суда по долгу "Газпрома" перед "Нафтогазом" почти на $ 3 млрд.

"Если Газпром еще некоторое время будет игнорировать решение международного арбитража, играть в несознанку и не замечать аресты своих активов, то единственной его надеждой останутся государственные дотации", - отметили в компании.