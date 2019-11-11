Нацбанк упростил процедуру перевода денег

11 ноября, 2019, 12:50

Национальный банк Украины упростил требования по заполнению документов на перевод средств

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отныне в расчетных документах на перечисление средств будет исключено реквизит Код банка, поскольку международный номер банковского счета IBAN уже включает в себя эту информацию.

"Это позволит избежать дублирования реквизитов в соответствии с требованиями постановления правления НБУ от 28 декабря 2018 № 162 о введении в Украине международного номера банковского счета IBAN", - говорится в сообщении.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 6 ноября 2019 № 127, вступающим в силу с 13 января 2020 года.