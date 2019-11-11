На юге Франции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

11 ноября, 2019, 16:21

Во Франции в понедельник, 11 ноября, произошло сильное землетрясение, в результате чего как минимум три человека получили незначительные повреждения

Об этом сообщает BFMTV.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в 11:53 по местному времени на юго-востоке Франции близ Монтелемара. Толчки ощущались до Лиона.

"В результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома", - сообщили местные власти.

В Сейсмологическом офисе в Страсбурге землетрясение назвали сильным, а также предупредили о большой вероятности продолжения толчков в ближайшие часы и дни.