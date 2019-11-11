На Киевщине в ДТП погибли 4 человека, в том числе дети

11 ноября, 2019, 10:26

В воскресенье, 10 ноября, в с. Здвижевка Бородянского района Киевской области произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла около 16:15. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека, из них двое - дети 2007 н.

Кроме того, в результате происшествия еще четырех человек госпитализированы.