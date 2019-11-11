 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Киевщине в ДТП погибли 4 человека, в том числе дети

На Киевщине в ДТП погибли 4 человека, в том числе дети

В воскресенье, 10 ноября, в с. Здвижевка Бородянского района Киевской области произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла около 16:15. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека, из них двое - дети 2007 н.

Кроме того, в результате происшествия еще четырех человек госпитализированы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

9 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать