На Киевщине в ДТП погибли 4 человека, в том числе дети
11 ноября, 2019, 10:26
В воскресенье, 10 ноября, в с. Здвижевка Бородянского района Киевской области произошло смертельное ДТП
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