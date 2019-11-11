Министр энергетики США Перри навязал Украине своих людей на разработку месторождения газа, - AP

11 ноября, 2019, 18:11

После встречи президента Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри политические соратники последнего получили контракт на разведку месторождения нефти и газа в Украине

Об этом пишет Associated Press .

По информации издания, Украина заключила 50-летний контракт с людьми Перри чуть позже чем через месяц после того, как тот побывал на майской инаугурации Зеленского. Тогда Перри вручил новому украинскому президенту список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики. Одним из четырех имен был его давний политический покровитель Майкл Блейзер.

Как утверждает автор статьи, через неделю Блейзер и его деловой партнер Алекс Кренберг подали заявку на разведку нефти и газа на контролируемом украинским правительством Варвинском месторождении.

По данным AP, полученным из внутренней документации украинского правительства, за права на бурение бизнесмены предложили Украине на миллионы долларов меньше, чем их единственный конкурент. Однако правительственная комиссия выбрала друзей Перри и объяснила свой выбор тем, что у компании Блейзера и Кренберга лучшие технические и финансовые возможности.

Как пишет издание, еще во время своих поездок в Киев Перри дал ясно понять, что он близок с Блейзером и Кренбергом. Первый - украинско-американский инвестор и давний соратник Перри. Касаемо Кренберга, то он большой донор республиканцев, который предоставлял Перри роскошный корпоративный самолет во время выборов президента в 2012 году.