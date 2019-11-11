Лишь 37% украинцев считают, что события в Украине идут правильно, - центр Разумкова
11 ноября, 2019, 20:10
37,5% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, в сентябре так думали 57% респондентов
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
Отмечается, что в октябре 2019 года положительно оценивали изменения в стране 45%, а в сентябре - 57% респондентов.
Одновременно со снижением оптимистично настроенных украинцев росло число тех, кто оценивает события в стране негативно - с 16% в сентябре до 28% в октябре. В ноябре количество негативно настроенных респондентов достигло 35%.
- По данным этого опроса, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины .
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