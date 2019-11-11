Кремль: даты проведения нормандского саммита нет, нужно дождаться разведения сил

11 ноября, 2019, 14:28

В Кремле заявили, что дата проведения встречи лидеров нормандской четверки по-прежнему не определена, и призвали дождаться "полного разведения сил на Донбассе"

"Дать нормандского саммита по-прежнему нет. Давайте дождемся все-таки завершения (разведение сил)", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, посол Франции в Украине Этьен де Понсен также заявил, что даты встречи лидеров нормандского формата все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.

"Сейчас разведения сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Оба условия (для встречи нормандской четверки - Ред.) были выполнены, так что мы ждем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября ", - сказал посол Франции.

Говоря о возможном визите президента Франции в Украине, Понсен отметил, что посольство пока не ведет подготовку такого визита.

Ранее в украинских СМИ в качестве возможной даты проведения саммита нормандской четверки называли 24 или 26 ноября.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко также заявил, что нормандский саммит может состояться в ноябре, уже есть предварительная дата, на которую, однако, согласились не все участники.

РФ назвала условием для проведения нормандськоъ встречи разведения сил и средств на Донбассе.

Разведение уже произошло в Золотом, а 9 ноября стартовала в Петровском.