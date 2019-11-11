Гончарук поручил наполнить Госгеокадастр всей информацией до августа 2020 года

11 ноября, 2019, 14:30

Кабинет министров Украины поручил Государственной службе по вопросам геодезии и картографирования наполнить электронную кадастровую карту Украины всей информации, которая отсутствует там сейчас

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По его словам, с сентября этого года правительство начало полное очищение Госгеокадастра от коррумпированных и неэффективных руководителей.

За это время мы сменили 20 областных руководителей.

В проект украинского бюджета-2020 ввперше заложили деньги для того, чтобы сделать современную цифровую карту территории страны.

"Это очень важно, потому что 28 лет до этого у нас не было точного и полного представления, какими ресурсами мы обладаем. Люди не знают, какое количество лесов у нас есть, в какой области - какие полезные ископаемые, у нас нет точной карты сельскохозяйственных земель ", - пояснил Гончарук.

По его словам, в дальнейшем в Украине создадут единый ресурс, объединив все кадастры, не только земельные, но и водных и других объектов. На этом ресурсе будет открыта информация о пользователях всеми объектами и ограничениями на пользование. Это должно упростить деятельность для потенциальных инвесторов и побороть коррупцию.