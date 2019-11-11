ГБР обыскивает Госрезерв: возможны 60 млн убытков от порчи продуктов

11 ноября, 2019, 13:43

Государственное бюро расследований проводит обыски в Государственном агентстве резерва Украины из-за возможного нанесения государству 60,5 млн грн убытков

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Обнаружили просроченную продукцию на складах. По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Государственного агентства резерва Украины на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 млн грн", - сообщила Варченко.

Санкция статьи 367 Уголовного кодекса Украины, по которой открыто производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.