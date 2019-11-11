Футболисты сборной Украины прибыли на сборы. Видео

11 ноября, 2019, 17:32

Футболисты национальной команды Украины прибыли на заключительные сборы 2019-го года

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в youtube.

В понедельник, 11 ноября, футболисты национальной сборной Украины собрались на конечный сбор в 2019 году.

14 ноября украинцы проведут товарищескую встречу против Эстонии и последнюю игру в отборе на Евро-2020 против сборной Сербии.