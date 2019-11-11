Футболисты сборной Украины прибыли на сборы. Видео
11 ноября, 2019, 17:32
Футболисты национальной команды Украины прибыли на заключительные сборы 2019-го года
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в youtube.
В понедельник, 11 ноября, футболисты национальной сборной Украины собрались на конечный сбор в 2019 году.
14 ноября украинцы проведут товарищескую встречу против Эстонии и последнюю игру в отборе на Евро-2020 против сборной Сербии.
- 5 ноября хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины от главного тренера Андрея Шевченко.
- 25 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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