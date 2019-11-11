Это очень отсталая страна, - экс-легионер "Шахтера" высказался по Украине

11 ноября, 2019, 14:03

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Бернард поддержал Тайсона после расистского скандала в матче против "Динамо"

Об этом футболист сообщает в instagram.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Бернард высказался по ситуации расизма в Украине и поддержал своего соотечественника бразильца Тайсона.

"К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело касается этого, брат. Но держи голову выше, никогда не прекращай бороться и делать, что ты умеешь очень хорошо - играть в футбол. Люблю тебя", - высказался полузащитник.

Бернард выступал в Украине с 2013-го по 2018-й год. В составе донецкого "Шахтера" 27-летний вингер провел 157 матчей забил 28 голов и отдал 35 ассистов.