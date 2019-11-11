Это очень отсталая страна, - экс-легионер "Шахтера" высказался по Украине
Об этом футболист сообщает в instagram.
Бывший футболист донецкого "Шахтера" Бернард высказался по ситуации расизма в Украине и поддержал своего соотечественника бразильца Тайсона.
"К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело касается этого, брат. Но держи голову выше, никогда не прекращай бороться и делать, что ты умеешь очень хорошо - играть в футбол. Люблю тебя", - высказался полузащитник.
Бернард выступал в Украине с 2013-го по 2018-й год. В составе донецкого "Шахтера" 27-летний вингер провел 157 матчей забил 28 голов и отдал 35 ассистов.
"Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós , por amor ..." Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes ea lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade! O meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre!
- Напомним, "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- 19 октября г ол бывшего футболиста "Шахтера" Бернарда помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко в составе в 9-м туре чемпионата Англии.
- Бернард оставил "Шахтер" летом на правах свободного агента и перешел в английский "Эвертон".
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