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Espreso.tvОбществоЕлена Зеленская появится на обложке украинского Vogue

Елена Зеленская появится на обложке украинского Vogue


фото: vogue.ua
В декабрьском номере украинское издание журнала Vogue представляет проект с Еленой Зеленской, первой леди страны

Об этом сообщает Vogue .

В журнальной истории первая леди рассказывает о жизни в новом статусе, новые обязанности и возможности, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

"Мы сделали 3 обложки с главной героиней номера, чтобы осветить различные грани его личности. Первый вариант - это сдержанный официальный портрет. Второй - Елена вместе с семьей, и в кругу близких людей она другая, трогательная и беззаботная. На третьей, digital-обложке , мы видим просто женщину - красивую и обаятельную. Мы стремились к предельно честной и искренней истории, поэтому для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта - его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какой она является на самом деле ", - рассказал главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Декабрьский номер Vogue UA поступит в продажу 18 ноября.

 

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