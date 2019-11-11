Досрочные выборы в Испании: лидируют социалисты, правые удвоили количество мандатов

11 ноября, 2019, 11:29

Первое место на досрочных выборах в Генеральные кортесы (парламент) Испании, как и на прошлых выборах несколько месяцев назад, получила возглавляемая и.о. премьер-министра Педро Санчесом Социалистическая партия, получив 120 мандатов

При этом социалисты ухудшили свой результат, потеряв три места, сообщает El Pais.

Правоцентристская Народная партия, которая имела 66 мест, поднялась до 88. Ультраправые Vox также усилились с 24 до 52 мест. Это произошло через несколько месяцев после того, как впервые за 40 лет ультраправые вошли в законодательный орган.

Крайне левая Podеmos потеряла 7 портфелей и теперь будет 35 депутатов.

Партия "Граждане" получила 10 мест в парламенте, а Республиканская левые Каталонии - 13 мест.