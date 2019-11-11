Допрос экс-нардепа Лапина: СБУ заявила, что будет опрашивать свидетелей по делу о терроризме

11 ноября, 2019, 14:37

В понедельник, 11 ноября, в управлении СБУ в Волынской области допросят свидетелей по делу о совершении в Луганской области теракта в 2014 году

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба управления СБУ в Волынской области.

"С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 года в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представители спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Допросы пройдут в рамках производства по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, приведший к гибели человека.

"В связи с появлением в социальных сетях недоразумений относительно вызова и допроса лиц в Управление СБУ в Волынской области сообщаем следующее. В 2014 году полицией Луганщины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала расследование производства в Службу безопасности Украины ", - уточнили в СБУ.