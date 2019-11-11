День в зоне ООС: 7 обстрелов наших позиций, один раненый

11 ноября, 2019, 18:24

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение текущих суток оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

4 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Богдановки (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.