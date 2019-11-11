 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: 7 обстрелов наших позиций, один раненый

День в зоне ООС: 7 обстрелов наших позиций, один раненый

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение текущих суток оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

4 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды возле Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Богдановки (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать