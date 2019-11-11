ЦИК зарегистрировала нардепом самовыдвиженца Рудика, который победил кандидата от "Слуги народа"
11 ноября, 2019, 19:15
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от 198-го округа Сергея Рудика, которому в день начала работы Верховной Рады не выдали удостоверение парламентария
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе № 198 Рудика Сергея Ярославовичя", - говорится в заявлении комиссии.
На выборах Рудик обошел кандидатку от Слуги народа Наталью Дьяченко. Однако 29 августа аппарат парламента отказал ему в выдаче удостоверения. Отказ в регистрации ему объяснили имеющимся письмом от ЦИК. Впоследствии в ЦИК объяснили, что суд отменил постановление о регистрации Рудика народным депутатом.
- 5 ноября ЦИК заявила, что установила результаты выборов в спорном 198-м округе. Согласно протоколу, народным депутатом признали самовыдвиженца Сергея Рудика.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-