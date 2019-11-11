 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБолее 70 стран подписали соглашение, чтобы уменьшить объем испорченных продуктов питания

Более 70 стран подписали соглашение, чтобы уменьшить объем испорченных продуктов питания

Более 70 стран мира обязались приложить больше усилий для сокращения количества пищевых продуктов, которые портятся из-за недостаточного охлаждения

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на агентство Associated Press.

В субботу страны подписали такое обязательство на ежегодном совещании Монреальского протокола, которое проходило в Риме.

В рамках этих встреч чиновники и эксперты работают над регулированием искусственных химических веществ, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

Около трети продовольствия в мире портится, и есть надежда, что разработка более совершенных методов хранения и транспортировки продуктов в холодном состоянии позволит сократить количество отходов.

Плохое охлаждение приводит к потере около 9% продуктов, которые быстро портятся, в развитых странах и до около 23% в развивающихся странах.

Эксперты говорят, что улучшение охлаждения поможет сократить выбросы парниковых газов и вредных газов, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

США, Китай, члены Европейского Союза и многие страны Америки, Африки и Азии подписали это обязательство.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

9 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать