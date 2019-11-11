Более 70 стран подписали соглашение, чтобы уменьшить объем испорченных продуктов питания
Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на агентство Associated Press.
В субботу страны подписали такое обязательство на ежегодном совещании Монреальского протокола, которое проходило в Риме.
В рамках этих встреч чиновники и эксперты работают над регулированием искусственных химических веществ, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
Около трети продовольствия в мире портится, и есть надежда, что разработка более совершенных методов хранения и транспортировки продуктов в холодном состоянии позволит сократить количество отходов.
Плохое охлаждение приводит к потере около 9% продуктов, которые быстро портятся, в развитых странах и до около 23% в развивающихся странах.
Эксперты говорят, что улучшение охлаждения поможет сократить выбросы парниковых газов и вредных газов, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
США, Китай, члены Европейского Союза и многие страны Америки, Африки и Азии подписали это обязательство.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы