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Espreso.tvОбщество6-летнему Любомиру из Львова срочно нужна помощь на лечение ЦНС

6-летнему Любомиру из Львова срочно нужна помощь на лечение ЦНС

6-летний львовянин Любомир Яремко нуждается в срочной помощи на лечение центральной нервной системы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

У мальчика - врожденный порок центральной нервной системы. Сейчас ребенок проходит плановую терапию в немецком Дюссельдорфе.

Лечение довольно дорогостоящее, поэтому семья просит о помощи. Сумма которой не хватает к терапии - почти 40 тыс. грн.

Реквизиты для помощи: карта ПриватБанка 5168 7556 2927 6102 София Тарах-Яремко (мама Любомира).

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