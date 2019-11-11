6-летнему Любомиру из Львова срочно нужна помощь на лечение ЦНС
11 ноября, 2019, 15:11
6-летний львовянин Любомир Яремко нуждается в срочной помощи на лечение центральной нервной системы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
У мальчика - врожденный порок центральной нервной системы. Сейчас ребенок проходит плановую терапию в немецком Дюссельдорфе.
Лечение довольно дорогостоящее, поэтому семья просит о помощи. Сумма которой не хватает к терапии - почти 40 тыс. грн.
Реквизиты для помощи: карта ПриватБанка 5168 7556 2927 6102 София Тарах-Яремко (мама Любомира).
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