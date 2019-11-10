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Espreso.tvОбществоЖительница Киевской области заказала убийство соперницы за $ 10 тыс. Ее схватили

Жительница Киевской области заказала убийство соперницы за $ 10 тыс. Ее схватили

Сотрудники Главного следственного управлением Нацполиции под оперативным сопровождением работников СБУ и по процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели специальную операцию. Правоохранители разоблачили и пресекли совершение умышленного убийства на заказ

Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в $ 10 тыс. Поэтому с целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме около $ 4 тыс. передает Еспресо.TV со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Правоохранители задержали заказчица преступления в момент передачи исполнителю остальных размере $ 6 тыс.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (приготовление к совершению умышленного убийства на заказ) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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