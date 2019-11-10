Зеленский должен предъявить миру позицию Путина как шантажиста и военного преступника, - Пионтковский

10 ноября, 2019, 22:04

Вместо того чтобы собираться принять в Париже условия Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому следует "выйти из парадигмы ОРДЛО" и объяснить, каким образом руководитель России постоянно шантажирует его и требует идти на уступки

Об этом заявил проживающий сейчас в Соединенных Штатах независимый от Кремля аналитик Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Я не считаю Зеленского абсолютно безнадежным. Объясните ему ситуацию, что он действительно будет полным лохом и лопухом, если он поедет на экзекуцию в Париж. Он там превратится в классического украинского эксперта на российском телевидении, которого специально приглашают для того чтобы топтать его ногами", - отметил эксперт.

Вместо этого, по словам политолога, действующий глава украинского государства "должен вырваться из парадигмы ОРДЛО".

"И апеллировать к международной поддержке, к Западу с очень простой вещью: 73% голосовали не за ОРДЛО, 73% голосовали за прекращение гибели военнослужащих и мирных жителей. А перестрелки на линии разграничения все время инициируются и провоцируются российской стороной. Вот этот вопрос ставить нужно перед мировым сообществом. И здесь у Украины выигрышная позиция. А не бесконечно вилять, оправдываться и докладывать о выполнении каких-то условий по Штайнмайеру и по самоубийственному пути объединения с ОРДЛО, т.е. создания на территории Украины совершенно легального враждебного плацдарма", - объяснил Пионтковский.

Выполнение условий "формулы Штайнмайера" аналитик считает "рецептом масштабной гражданской войны по всей территории Украины".

"Зеленский должен, в конце концов, это понять. Иначе этот сценарий реализуется… Петлю ОРДЛО (ему – ред.) нужно в последний момент сорвать и продемонстрировать единство нации в сопротивлении российской агрессии", - подчеркнул Пионтковский.

Под упомянутым сценарием политолог имеет ввиду следующую последовательность действий Кремля:

"Если Зеленский не займет правильную позицию, то у России будет блестящий повод - вполне понятный для Трампа, Макрона и Меркель - для "конституционного наведения порядка", для "защиты всенародного избранного президента". Если Зеленский пойдет по пути капитуляции, по пути лугандонизации всей Украины, возникнет то, что называется Майданом, достаточно серьезное сопротивление, мирное, конституционное сопротивление.

Военными провокаторами в Киеве оно будет превращено в какую-то кровавую кашу, ответственность за которую будет возложена - да она каждый день возлагается телевизором - на так называемых нацистов.

"Спасти всенародного избранного президента" от "нациков" и "бандеровцев" - вот так будет называться эта операция".