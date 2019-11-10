Во время посадки украинского самолета в Шарм-эль-Шейхе загорелось шасси

10 ноября, 2019, 08:50

В субботу, 9 ноября 2019 года, при посадке пассажирского самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте произошло возгорание левой стойки шасси

Об этом сообщается на странице министерства гражданской авиации Египта в Facebook, передает Еспресо.TV .

Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы.

"Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", - говорится в сообщении.

Всех пассажиров и членов экипажа было эвакуировано, пострадавших нет.

Как отмечается, борт прибыл на курорт из Запорожья.