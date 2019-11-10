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Espreso.tvКриминалВ столице автомобиль наехал на бордюр и перевернулся: водитель госпитализирован, в направлении Подола образовалась пробка

В столице автомобиль наехал на бордюр и перевернулся: водитель госпитализирован, в направлении Подола образовалась пробка

В Подольском районе Киева, в результате наезда на бордюр, перевернулся легковой автомобиль, в направлении Подола образовался многокилометровая пробка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительной информации - водитель KIA, не справившись с управлением, наехал на бордюр и перевернулся вверх колесами.

Врачи "скорой" оказали первую помощь мужчине и госпитализировали его для детального обследования. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС и полиция. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

В результате ДТП образовалась многокилометровая пробка в направлении Подола, который начинается от улицы Электриков.

 

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