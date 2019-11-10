В столице автомобиль наехал на бордюр и перевернулся: водитель госпитализирован, в направлении Подола образовалась пробка
10 ноября, 2019, 21:21
В Подольском районе Киева, в результате наезда на бордюр, перевернулся легковой автомобиль, в направлении Подола образовался многокилометровая пробка
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительной информации - водитель KIA, не справившись с управлением, наехал на бордюр и перевернулся вверх колесами.
Врачи "скорой" оказали первую помощь мужчине и госпитализировали его для детального обследования. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС и полиция. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.
В результате ДТП образовалась многокилометровая пробка в направлении Подола, который начинается от улицы Электриков.
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