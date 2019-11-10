 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Румынии проходят президентские выборы: результаты экзит-полов

В Румынии проходят президентские выборы: результаты экзит-полов


фото: REUTERS
По итогам первого тура президентских выборов в Румынии лидирует действующий глава государства Клаус Йоханнис

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Согласно данным опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, Йоганнис набирает около 39% голосов избирателей.

Бывшая премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Виорика Денчиле, которая потеряла должность в октябре 2019 года, набирает 22% голосов.

Председатель правоцентристского "Союза спасения Румынии" Дан Барна, по данным экзит-полов, занимает третье место с 17% голосов.

Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов в первом туре, 24 ноября должен быть проведен второй тур голосования.

Как сообщило Центральное избирательное бюро, активность избирателей составила около 48% из рекордно высоким количеством избирателей, голосовавших за рубежом - 660 тыс., и которых не учитывали экзит-полы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

10 ноября, 2019 воскресенье

9 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать