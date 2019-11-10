В Румынии проходят президентские выборы: результаты экзит-полов
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Согласно данным опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, Йоганнис набирает около 39% голосов избирателей.
Бывшая премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Виорика Денчиле, которая потеряла должность в октябре 2019 года, набирает 22% голосов.
Председатель правоцентристского "Союза спасения Румынии" Дан Барна, по данным экзит-полов, занимает третье место с 17% голосов.
Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов в первом туре, 24 ноября должен быть проведен второй тур голосования.
Как сообщило Центральное избирательное бюро, активность избирателей составила около 48% из рекордно высоким количеством избирателей, голосовавших за рубежом - 660 тыс., и которых не учитывали экзит-полы.
- Напомним, 4 ноября парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном.
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