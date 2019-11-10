В Румынии проходят президентские выборы: результаты экзит-полов

10 ноября, 2019, 22:29

По итогам первого тура президентских выборов в Румынии лидирует действующий глава государства Клаус Йоханнис

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Согласно данным опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, Йоганнис набирает около 39% голосов избирателей.

Бывшая премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Виорика Денчиле, которая потеряла должность в октябре 2019 года, набирает 22% голосов.

Председатель правоцентристского "Союза спасения Румынии" Дан Барна, по данным экзит-полов, занимает третье место с 17% голосов.

Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов в первом туре, 24 ноября должен быть проведен второй тур голосования.

Как сообщило Центральное избирательное бюро, активность избирателей составила около 48% из рекордно высоким количеством избирателей, голосовавших за рубежом - 660 тыс., и которых не учитывали экзит-полы.