В оккупированном Крыму из-за засухи исчезает вода в колодцах и скважинах
Об этом сообщают "Крым.Реалии" .
В Крыму теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе, следствием которой стало пересыхание главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова. Об этом на условиях анонимности сообщил активист международного движения за освобождение Крыма #LiberateCrimea.
"Водная проблема Крыма усложняется с каждым годом. Пока российские власти спасают ситуацию с водоснабжением крымчан за счет артезианских вод, но их ресурсы стремительно уменьшаются. В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах", - рассказал активист.
Обострение водной проблемы в Крыму мотивировало крымских активистов движения #LiberateCrimea инициировать акцию "Водную проблему Крыма решит только деоккупация". Они размещали у водных объектов полуострова тематические открытки, чтобы привлечь внимание к проблеме простых крымчан.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.
- Напомним, в августе оккупанты Крыма предложили руководству России инициировать переговоры с Украиной о допуске на аннексированный полуостров вод Днепра.
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