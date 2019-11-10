В оккупированном Крыму из-за засухи исчезает вода в колодцах и скважинах

10 ноября, 2019, 17:10

В оккупированном Крыму из-за пересыхания рек обострилась проблема с водоснабжением

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

В Крыму теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе, следствием которой стало пересыхание главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова. Об этом на условиях анонимности сообщил активист международного движения за освобождение Крыма #LiberateCrimea.

"Водная проблема Крыма усложняется с каждым годом. Пока российские власти спасают ситуацию с водоснабжением крымчан за счет артезианских вод, но их ресурсы стремительно уменьшаются. В ноябре во многих населенных пунктах вода почти исчезла в колодцах и даже скважинах", - рассказал активист.

Обострение водной проблемы в Крыму мотивировало крымских активистов движения #LiberateCrimea инициировать акцию "Водную проблему Крыма решит только деоккупация". Они размещали у водных объектов полуострова тематические открытки, чтобы привлечь внимание к проблеме простых крымчан.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.