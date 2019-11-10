В Макеевке из-за землетрясения обрушилось перекрытие в жилом доме, - СМИ

10 ноября, 2019, 12:50

В поселке Объединенное, что находится в составе временно неподконтрольного украинскому правительству города Макеевка (Донецкая область), из-за непрекращающихся подземных взрывов и вызванных ими землетрясений в воскресенье, 10 ноября 2019 года, произошло серьезное повреждение одного из жилых домов

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает Еспресо.TV со ссылкой на DonPress .

"Срочно приехало МЧС, в каком из домов упало перекрытие", - пишут макеевчане.

По словам местных жителей, толчки в дальнейшем продолжаются, и они боятся, что пострадают другие дома.

"С такими темпами, скоро все дома рухнут", - отмечают участники обсуждений.

При этом 3:00 назад - около 10:00 по Киеву был очередной толчок. Возможно, он и спровоцировал разрушения. Толчок был сильным, резонанс от него был достаточно большим, отмечает издание.

"10:00 - толчок. И дом как студень долго качался. Резонанс от сотрясений увеличивается. 49 квартал", - написали комментаторы.

Справка

Этой осенью в пределах Макеевки стали очень ощутимыми регулярные подземные толчки. Из-за этого страдают здания, падают мебель, а население находится в панике.

Представители российских захватчиков не называют причины подобного явления.

По словам же главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина, для окончательных выводов "не хватает данных, не хватает показаний".

8 ноября он отправил на 2-недельное проживание в Макеевку трех своих "чиновников" - "депутата" "народного совета" Валерия Скороходова, "завотделом" управление геомеханических и технологическими процессами ранимы ( "Республиканского" академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела) Николая Лобкова, который возглавил специальную комиссию по установлению причины подземных толчков в Макеевке, и "руководитель" "государственного комитета горного и технического надзора" Владимир Цимбаленко.