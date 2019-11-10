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Espreso.tvКриминалВ Киеве жестоко избили ветерана АТО с женой, оба находятся в коме, - волонтер

В Киеве жестоко избили ветерана АТО с женой, оба находятся в коме, - волонтер


фото: facebook
В столице совершено нападение на ветерана АТО Игоря Панова и его жену, оба пострадавших находятся в коме

Об этом сообщила волонтер Татьяна Руденька в facebook.

"Сегодня ночью в подъезде собственного дома на лестнице между этажами был найден Панов Игорь (позывной "Хан") с женой. Найдены без сознания с проломленной головой", - написала Грубенюк.

По словам женщины, супругов нашли соседи. При этом никаких подозрительных звуков - ссоры или драки никто не слышал.

Волонтер рассказала, что потерпевшим сразу были проведены операции, оба сейчас в коме, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Впрочем, у Панова травма гораздо тяжелее.

"У Оксаны состояние немного лучше. Она реагирует на раздражители. Состояние стабильно тяжелое. Будут пробовать давать зондовое питание. У Хана состояние критическое", - сообщила Руденька.

 

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