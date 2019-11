В Грузии противники ЛГБТ и священники устроили беспорядки во время премьеры фильма о любви двух танцоров: есть пострадавшие, 27 задержанных

10 ноября, 2019, 07:45

В пятницу, 8 ноября 2019 года, во время акций протеста в Грузии, направленных на срыв премьеры фильма And Then We Danced ( "А потом мы танцевали"), силами МВД этой страны задержаны 27 человек, начато расследование 4 правонарушений, проводится изучение фото и видео материалов