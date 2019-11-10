В Грузии противники ЛГБТ и священники устроили беспорядки во время премьеры фильма о любви двух танцоров: есть пострадавшие, 27 задержанных
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского ТВ.
"МВД задержало в Тбилиси и Батуми всего 27 человек (24 - в Тбилиси, 3 - в Батуми) за нарушение статей 173 (неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов) и 166 (хулиганство) Кодекса административных правонарушений", - отмечается в полицейском пресс-релизе.
Вместе с тем, в заявлении ведомства говорится, что все показы фильмов, которые должны были пройти шести кинотеатрах в Тбилиси и Батуми, состоялись в запланированное время.
Организаторами и вдохновителями акций протеста названо предпринимателя Левана Васадзе, председателя "Общества защиты прав детей" Гурама Палавандишвили, бывшего депутата парламента Грузии Дмитрия Лорткипанидзе, правое движение "Грузинский марш" и нескольких религиийних деятель Грузинской православной церкви. Вместе со своими единомышленниками она пытались ворваться в кинотеатры.
Пострадавшими является общественная ативистка Анна Субелиани, которой поранили лицо, и один из лидеров Республиканской партии Давид Бердзенишвили, пришедший поддержать актеров и режиссера ленты Левана Акина.
При этом Субелиани, по информации News Georgia , едва не потеряла глаз. Ей было наложено семь швов.
Справка
"А потом мы танцевали" (And Then We Danced) - совместная продукция грузинской компании Takes Film и шведской компании French Quarter Film.
Сюжетной основой фильма является история молодого парня Мераба (Ливан Гелбахиани). С детства он танцует в национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мэри (Анна Джавахишвили). Все в жизни Мераба переворачивается с ног на голову, когда в их коллектив приходит Ираклий (Бачи Валишвили). Сначала юноша становится его конкурентом, но вскоре Мераб влюбляется в него.
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