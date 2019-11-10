В Грузии противники ЛГБТ и священники устроили беспорядки во время премьеры фильма о любви двух танцоров: есть пострадавшие, 27 задержанных

10 ноября, 2019, 07:45

В пятницу, 8 ноября 2019 года, во время акций протеста в Грузии, направленных на срыв премьеры фильма And Then We Danced ( "А потом мы танцевали"), силами МВД этой страны задержаны 27 человек, начато расследование 4 правонарушений, проводится изучение фото и видео материалов

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского ТВ.

"МВД задержало в Тбилиси и Батуми всего 27 человек (24 - в Тбилиси, 3 - в Батуми) за нарушение статей 173 (неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов) и 166 (хулиганство) Кодекса административных правонарушений", - отмечается в полицейском пресс-релизе.

Вместе с тем, в заявлении ведомства говорится, что все показы фильмов, которые должны были пройти шести кинотеатрах в Тбилиси и Батуми, состоялись в запланированное время.

Организаторами и вдохновителями акций протеста названо предпринимателя Левана Васадзе, председателя "Общества защиты прав детей" Гурама Палавандишвили, бывшего депутата парламента Грузии Дмитрия Лорткипанидзе, правое движение "Грузинский марш" и нескольких религиийних деятель Грузинской православной церкви. Вместе со своими единомышленниками она пытались ворваться в кинотеатры.

Пострадавшими является общественная ативистка Анна Субелиани, которой поранили лицо, и один из лидеров Республиканской партии Давид Бердзенишвили, пришедший поддержать актеров и режиссера ленты Левана Акина.

При этом Субелиани, по информации News Georgia , едва не потеряла глаз. Ей было наложено семь швов.

Справка

"А потом мы танцевали" (And Then We Danced) - совместная продукция грузинской компании Takes Film и шведской компании French Quarter Film.

Сюжетной основой фильма является история молодого парня Мераба (Ливан Гелбахиани). С детства он танцует в национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мэри (Анна Джавахишвили). Все в жизни Мераба переворачивается с ног на голову, когда в их коллектив приходит Ираклий (Бачи Валишвили). Сначала юноша становится его конкурентом, но вскоре Мераб влюбляется в него.