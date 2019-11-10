В этом году в Германии не смогут продать 230 млн единиц одежды

10 ноября, 2019, 13:45

В Германии уже не первый год продолжается тенденция, когда уничтожается или выбрасывается все больше одежды. Это объясняется тем, что на немецком рынке потребителям предлагается гораздо больше текстильных изделий, чем они покупают

Ожидается, что только в 2019 году 230 млн предметов одежды останутся нереализованными в немецкой розничной и онлайн-торговле. На такие объемы указывает обнародованное в воскресенье, 10 ноября 2019 года, исследование, проведенное еженедельником Welt am Sonntag, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Авторы исследования опирались на показатели рынка, приведенные исследовательской фирмой Euromonitor International, согласно которым в 2019 году на немецком рынке моды будут предлагать около 2,3 млрд единиц одежды. По оценкам экспертов отрасли, до десяти процентов из них, то есть около 230 млн шт., останутся непроданными в розничной торговле, несмотря на снижение цен и другие подходы к реализации в торговых точках.

Дальнейшая судьба непроданных единиц одежды - попасть на заводы по переработке и сжиганию мусора или оказаться в магазинах секонд-хенда в странах за пределами ЕС, доказывают авторы исследования.

Между тем министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заверила, что федеральное правительство работает над усовершенствованием законодательства для усиления борьбы с уничтожением новых товаров. Эти нововведения предусматривают в том числе обязательства для производителей, которые в будущем должны будут лучше планировать производство, чтобы производить меньше избыточных товаров. Кроме того, как производители, так и торговые сети должны больше ориентироваться на фактические потребности клиентов, чтобы избежать накопления на складах большого количества непроданной продукции, говорит министр.