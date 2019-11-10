В этом году в Германии не смогут продать 230 млн единиц одежды
Ожидается, что только в 2019 году 230 млн предметов одежды останутся нереализованными в немецкой розничной и онлайн-торговле. На такие объемы указывает обнародованное в воскресенье, 10 ноября 2019 года, исследование, проведенное еженедельником Welt am Sonntag, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Авторы исследования опирались на показатели рынка, приведенные исследовательской фирмой Euromonitor International, согласно которым в 2019 году на немецком рынке моды будут предлагать около 2,3 млрд единиц одежды. По оценкам экспертов отрасли, до десяти процентов из них, то есть около 230 млн шт., останутся непроданными в розничной торговле, несмотря на снижение цен и другие подходы к реализации в торговых точках.
Дальнейшая судьба непроданных единиц одежды - попасть на заводы по переработке и сжиганию мусора или оказаться в магазинах секонд-хенда в странах за пределами ЕС, доказывают авторы исследования.
Между тем министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заверила, что федеральное правительство работает над усовершенствованием законодательства для усиления борьбы с уничтожением новых товаров. Эти нововведения предусматривают в том числе обязательства для производителей, которые в будущем должны будут лучше планировать производство, чтобы производить меньше избыточных товаров. Кроме того, как производители, так и торговые сети должны больше ориентироваться на фактические потребности клиентов, чтобы избежать накопления на складах большого количества непроданной продукции, говорит министр.
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