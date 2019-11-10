В Ереване студенты начали бессрочную сидячую забастовку против министра образования Армении

10 ноября, 2019, 14:04

Начиная с 8 ноября 2019 года, в армянской столице продолжается акция молодежи с требованием отставки министра образования, науки, культуры и спорта этой страны Араика Арутюняна

Недовольство министром вызвано намерением правительства сделать необязательным изучение армянского языка, литературы и истории студентами различных специальностей, передает Еспресо.TV со ссылкой на News.am .

Арутюнян, в свою очередь, отказывается уходить с поста, а те пустые картонные коробки, которые принесли ему протестующие, чтобы он мог сложить туда свои вещи, обещает наполнит материалами уголовных дел в образовательной сфере.

Кроме того, как отмечает Каvkaz-uzel.eu , студенты недовольны выделением из государственного бюджета 20 млн драмов (около $ 42 тыс.) на съемки документального фильма "Мел" об армянском тяжеловесе-трансгендере, двукратном чемпионе Европы по тяжелой атлетике, бронзовом призере чемпионата мира Меле Далузяне (Мелине Далузяне).