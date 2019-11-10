В Ереване студенты начали бессрочную сидячую забастовку против министра образования Армении
Недовольство министром вызвано намерением правительства сделать необязательным изучение армянского языка, литературы и истории студентами различных специальностей, передает Еспресо.TV со ссылкой на News.am .
Арутюнян, в свою очередь, отказывается уходить с поста, а те пустые картонные коробки, которые принесли ему протестующие, чтобы он мог сложить туда свои вещи, обещает наполнит материалами уголовных дел в образовательной сфере.
Кроме того, как отмечает Каvkaz-uzel.eu , студенты недовольны выделением из государственного бюджета 20 млн драмов (около $ 42 тыс.) на съемки документального фильма "Мел" об армянском тяжеловесе-трансгендере, двукратном чемпионе Европы по тяжелой атлетике, бронзовом призере чемпионата мира Меле Далузяне (Мелине Далузяне).
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