Штаб ООС назвал потери оккупантов за неделю
10 ноября, 2019, 09:57
С 1 по 8 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек
Об этом сообщается на официальной странице Операции Объединенных сил в Facebook, передает Еспресо.TV .
"19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов было ликвидировано", - отмечают украинские военные.
Как уверяют в шатби ООС, в случае угрозы жизни и здоровью защитников Украины, а также попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил "дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику".
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