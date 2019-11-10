Штаб ООС назвал потери оккупантов за неделю

10 ноября, 2019, 09:57

С 1 по 8 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 30 человек

Об этом сообщается на официальной странице Операции Объединенных сил в Facebook, передает Еспресо.TV .

"19 из них - санитарные, а еще 11 оккупантов было ликвидировано", - отмечают украинские военные.

Как уверяют в шатби ООС, в случае угрозы жизни и здоровью защитников Украины, а также попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил "дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику".