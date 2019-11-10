"С момента избрания Зеленского, все идет по московскому плану", - Портников

10 ноября, 2019, 19:35

Преследование проукраинских СМИ является прежде всего выгодным стране-агрессору. В условиях ведения боевых действий власть должна сосредоточиться не на препятствовании работы тех, кто критикует ее деятельность, а на ограничении российской пропаганды

Об этом 9 листопда 2019 годазаявил известный украинский журналист, пубилцист и общественный деятель Виталий Портников в эфире программы "Субботний политклуб" на телевизионном канале Еспресо.TV .

"... Вы таким образом превращаете собственных соотечественников в такую же дикую стаю, в которую превратились уже в путинские время россияне. И это надо прямо сказать. Это процесс превращения украинских граждан на неграждан, на подданных. Потому что каждый закрытый канал, каждый журналист, который промолчит, каждый факт, который он скроет, это путь к полной и окончательной дегенерации украинского общества и к превращению нашей страны в жалкую и гнусную карикатуру на путинскую Россию", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил Портников, "в условиях войны мы должны разработать четкие правила поведения в медиаэфире".

В частности, он привел примеры телеканалов 112 и NewsOne, редакционную политику которых определяют "попытки объяснить, что Россия нам не враг и война это какое-то досадное недоразумение".

"Я понимаю, что мы не можем быть идеальной страной с точки зрения свободы слова именно потому, что мы находимся в войне. Но это тоже должен быть наш критерий в определении того, что происходит на нашем медиарынке. Если мы будем бороться с теми СМИ, которые поддерживают украинскую позицию, и будем оставлять свободные руки тем, кто по сути являются российскими агентами влияния в нашей стране, то я Вас хочу заверить, что от этой страны останется половина. Скорее чем Вы это думаете. Потому что в Кремле не забыли о своих планах построения на нашей земле "Новороссии", границы которой четко определены в "крымской" речи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Там написано и прочитано с трибуны в Кремле, какие области должны войти в "Новороссию". Если Вы думаете, что кто-то этот план в Москве забыл, Вы ошибаетесь. Там просто ждут подходящего момента. А какой это подходящий момент? Мы знаем какой - дестабилизация ситуации в Украине, раскол между самими украинцами, борьба между украинской властью и украинским обществом, готовность украинской власти к капитуляции и неготовность украинского общества к капитуляции, борьба с теми средствами массовой информации, которые не поддерживают капитуляцию, и спокойное отношение к тем, которые поддерживают", - объяснил Портников.

"Пока с момента избрания Владимира Зеленского на высший пост в стране, все идет по московскому плану. Но это не московский план, который должен привести к миру в нашей стране. Нет. Это план войны и оккупации. И огромное количество людей, которые думают , что нынешняя ситуация приведет к миру, скоро окажутся в зоне новых военных действий. Будут бежать сюда, в Киев, если еще мосты не взорвут. Я не хочу быть человеком, который прогнозирует какие-то ужасные вещи, но в 2013 году никто не верил, что россияне войдут в Крым и уж точно не верил, что они такое устроят на Донбассе. Все может еще быть. Ничего еще не закончилось. Игра еще не закончена. Игра закончится только тогда, когда россияне четко поймут, что им Украина не по зубам. Сейчас, если я был бы на месте Путина, я, честно говоря, считал бы, что по зубам", - отметил журналист.