"Наполеон" и "Жозефина". Известный реконструктор из Петербурга расчленил юную любовницу
Остальные части тела девушки были обнаружены в квартире мужчины, передает Еспресо.TV со ссылкой на Фонтанка.ру.
Соколов и Ещенко, котора в свое время училась у него в университете, последние годы вместе жили и вместе писали книги на историческую тематику, а во время рекострукций подозреваемый - а он был основателем движения исторических реконструкторов в СССР и продолжил свое дело уже в Российской Федерации - выступали в образах "Наполеона" и "Жозефины".
Уже установлено, что смертельное ранение Соколов нанес Ещенко из обреза винтовки мелкого калибра и произошло это еще 8 ноября.
По данным 47news, собственно в мундире "Наполеона" он собирался также убить и себя на глазах у посетителей Петропавловской крепости.
Мотивы поступка Соколова пока остаются невыясненными.
Согласно одной из версий, Ещенко ревновала его к дочерям доцента от первого брака.
Соколову назначена психиатрическая экспертиза.
В свою очередь о Ещенко известно, что в Петербург она прибыла с Кубани. Ранее Анастасия жила в станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края России.
Мать девушки, Галина Георгиевна Ещенко, работает "кадровичкой" в полициии, занимает должность помощника начальника Калининского ОВД и имеет звание подполковника, отец преподает физическое воспитание в местной школе.
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