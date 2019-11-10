"Наполеон" и "Жозефина". Известный реконструктор из Петербурга расчленил юную любовницу

10 ноября, 2019, 14:53

По подозрению в совершении жесткого убийства своей сожительницы и соавтора научных работ в Санкт-Петербурге (РФ) задержан 63-летний доцент истории, кавалер французского ордена Почетного легиона и президент Российского военно-исторического общества Олег Соколов. 9 ноября 2019 года он пытался утопить в реке Мойка отрубленные руки значительно более молодой, чем он, аспирантки Анастасии Ещенко. При этом злоумышленник был невероятно пьян, а рядом лежала ножовка

Остальные части тела девушки были обнаружены в квартире мужчины, передает Еспресо.TV со ссылкой на Фонтанка.ру.

Соколов и Ещенко, котора в свое время училась у него в университете, последние годы вместе жили и вместе писали книги на историческую тематику, а во время рекострукций подозреваемый - а он был основателем движения исторических реконструкторов в СССР и продолжил свое дело уже в Российской Федерации - выступали в образах "Наполеона" и "Жозефины".

Уже установлено, что смертельное ранение Соколов нанес Ещенко из обреза винтовки мелкого калибра и произошло это еще 8 ноября.

По данным 47news, собственно в мундире "Наполеона" он собирался также убить и себя на глазах у посетителей Петропавловской крепости.

Мотивы поступка Соколова пока остаются невыясненными.

Согласно одной из версий, Ещенко ревновала его к дочерям доцента от первого брака.

Соколову назначена психиатрическая экспертиза.

В свою очередь о Ещенко известно, что в Петербург она прибыла с Кубани. Ранее Анастасия жила в станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края России.

Мать девушки, Галина Георгиевна Ещенко, работает "кадровичкой" в полициии, занимает должность помощника начальника Калининского ОВД и имеет звание подполковника, отец преподает физическое воспитание в местной школе.