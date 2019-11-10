"Это реально опасно". Нардеп из "Слуги народа" заявил, что на днях могут проголосовать за продажу земли

10 ноября, 2019, 09:40

На следующей неделе в Верховной Раде Украины может произойти определяющее голосования за ускоренное открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения

Об этом у себя на Facebook в субботу, 9 ноября 2019 года, заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", восемьдесят четвёртый номер в партийном списке этой политсилы Игорь Фрис, передает Еспресо.TV .

"Внимание! Есть такие мысли, что на этой неделе возможно голосование за открытие рынка земли. Я неоднократно высказывал свою позицию о введении открытого рынка. О стопперах, стоимостх, механизмах, бенефициарах, изменении целевого и риски с этим связанные. Не знаю, удалось ли достучаться до коллег по фракции ... Так и я за рынок. Он неизбежен. Но должен быть не ковбойским ", - отметил депутат.

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По его словам, земельный рынок в Украине следует внедрять на основе принципов "постепенности и бережливости", о чем также заявляют представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"Друзья. Стоит остановить этот масштабный шаг. Последствия могут быть непрогнозируемые и неотвратимые! Голосовать за закон, который просто откроет рынок без решения вопросов глобальных инструментов и обеспечения прав наших граждан - это реально опасно!" - обратился Фрис к своим однопартийцам и избирателей.