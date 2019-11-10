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Espreso.tvОбщество"Это реально опасно". Нардеп из "Слуги народа" заявил, что на днях могут проголосовать за продажу земли

"Это реально опасно". Нардеп из "Слуги народа" заявил, что на днях могут проголосовать за продажу земли

На следующей неделе в Верховной Раде Украины может произойти определяющее голосования за ускоренное открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения

Об этом у себя на Facebook в субботу, 9 ноября 2019 года, заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", восемьдесят четвёртый номер в партийном списке этой политсилы Игорь Фрис, передает Еспресо.TV .

"Внимание! Есть такие мысли, что на этой неделе возможно голосование за открытие рынка земли. Я неоднократно высказывал свою позицию о введении открытого рынка. О стопперах, стоимостх, механизмах, бенефициарах, изменении целевого и риски с этим связанные. Не знаю, удалось ли достучаться до коллег по фракции ... Так и я за рынок. Он  неизбежен. Но должен быть не ковбойским ", - отметил депутат.

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По его словам, земельный рынок в Украине следует внедрять на основе принципов "постепенности и бережливости", о чем также заявляют представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"Друзья. Стоит остановить этот масштабный шаг. Последствия могут быть непрогнозируемые и неотвратимые! Голосовать за закон, который просто откроет рынок без решения вопросов глобальных инструментов и обеспечения прав наших граждан - это реально опасно!" - обратился Фрис к своим однопартийцам и избирателей.

  • 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства до конца 2019 начать подготовку к масштабной приватизации и введения рынка земли.
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