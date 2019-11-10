Победы недели в ООС: освобождение начальника разведцентра ГРУ и заключенные боевики "ЛНР"
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Depo.ua .
В течение прошлой недели, в частности, были ликвидированы шесть российских наемников.
В 1 АК "ДНР": в 1 омсбр (Кальмиусское) потеряли одного боевика, а в 9 омсп (Новоазовск) еще двоих.
В 2 АК "ЛНР": в 4 омсбр (Алчевск) не досчитались двух террористов, а в 7омсбр (Брянка) еще одного.
К тому же, 5 ноября за провалы в оперативно-служебной деятельности на украинском направлении уволен начальник триста шестнадцатого разведывательного центра ГУ ГШ ВС РФ, капитана 1-го ранга Петр Каменщиков.
Контрразведчики СБУ за последнее время разоблачили нескольких его агентов. За это его и сняли с занимаемой должности.
316-й центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Российской Федерацией АР Крым в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины.
Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины.
Вместе с тем, украинские правоохранительные органы продолжают разоблачения и задержания боевиков "Л-ДНР" и их приспешников.
2 ноября в Краматорске оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины задержали мужчину, который служил в незаконных вооруженных формированиях террористической "Донецкой народной республики".
Правоохранители выяснили, что 36-летний украинец в июне 2014 года, решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задания российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в г. Краматорск Донецкой области, где, по словам задержанного, выполнял задание по проверке документов граждан и осмотру транспортных средств.
По сообщению пограничников Краматорским ОП ГУ Национальной полиции в Донецкой области внесены данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности). Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Оперативные подразделения Госпогранслужбы Украины из состава Объединенных сил активно осуществляют поиск и фиксацию фактических данных о противоправной деятельности отдельных лиц и групп с целью привлечения их к ответственности. При этом особое внимание уделяется изобличению лиц, причастных к противоправным действиям вооруженных формирований, созданных Россией, которые реализовывали агрессию против Украины.
4 ноября к 8 годам лишения свободы приговорен боевик "ЛНР", причастный к обстрелам позиций украинских воинских подразделений.
Контрразведчики и следователи установили, что житель Днипра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в российском городе Белгород.
После обучения в течение пяти лет он участвовал в боях против ВСУ в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.
В марте 2019 года правоохранители его задержали в зоне ООС.
Террорист предоставил СБУ свидетельство о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований.
Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 ( "Участие в деятельности террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.
7 ноября на Луганщине Попаснянский райсуд двух депутатов Горной городского совета VI созыва признал виновными в организации "референдума" "ЛНР" в 2014 году.
В судебном заседании доказано, что в мае 2014 года жительницы города Горное дали добровольное согласие на участие в псевдореферендуми в качестве "головы" и "секретаря" так называемой "участковой избирательной комиссии".
Предварительно вступив в преступный сговор, депутаты организовали и провели в помещении учебного заведения незаконный "референдум" по отделению Луганской области от территории Украины. По завершению "волеизъявления" женщины совершили подсчет бюллетеней и передали их для дальнейшего провозглашения "Акта о государственной самостоятельности" ЛНР ".
Исследовав доказательства стороны обвинения, учитывая признание указанными лицами своей вины и готовность активно содействовать раскрытию преступления и изобличению других соучастников, суд назначил обвиняемым наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.
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