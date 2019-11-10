Пацифистская пропаганда является важной составляющей процесса капитуляции, - профессор Игорь Лосев

10 ноября, 2019, 12:03

Слабость и неготовность к сопротивлению, стремление к уступкам будет провоцировать Россию на широкомасштабную агрессию. В Кремле видят, что власть в Киеве их боится, что она не готова защищать свою страну, а значит, такой благоприятной ситуацией надо воспользоваться

Об этом написал в своей статье для газеты День философ и политолог, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Игорь Лосев, передает Еспресо.TV .

"Эта слабость, пацифизм и пораженчество Банковой является сегодня главной опасностью для Украины. Остановить Путина может только готовность украинской нации, армии и власти защищать свою страну. Постоянная же демонстрация растерянности, трусости, стремление выпрашивать мир и пощаду является мощным стимулом для российского вторжения", - отметил ученый.

При этом он обратил внимание и то, что Россия начала процесс выхода из международной конвенции об ответственности за преступления в вооруженных конфликтах.

"Такой выход имеет смысл только тогда, когда страна готовится к совершению вышеуказанных преступлений, то есть к военной агрессии. На Банковой обратили внимание на этот факт? Вот о чем надо было бы задуматься верховному главнокомандующему Украины, а не "танцевать" перед Путиным. Кстати , вспомним, как в 2008 году, незадолго до российско-грузинской войны, президент Грузии Михеил Саакашвили встречался с Путиным. Но эта встреча не спасла Грузию от российского нападения. А Зеленский рассчитывает, что он скажет российском диктатору некое "магическое слово" и изменит всю традиционную политику Москвы по отношению к Украине? ", - отметил Лосев.