Одесса завела свой Telegram-канал
10 ноября, 2019, 08:26
Городской совет Одессы отныне имеет собственный канал в сети Telegram
Там будут обнародоваться сообщения, комментарии первых лиц города и новости горсовета, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Телеграмм канал называется Одесса. Официально .
Сейчас у него около тысячи подписчиков.
SMM-менеджеры обещают оперативно анонсировать интересные мероприятия в городе и предупреждать об отключении света и воды, а также о ремонте и перекрытия дорог.
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