Одесса завела свой Telegram-канал

10 ноября, 2019, 08:26

Городской совет Одессы отныне имеет собственный канал в сети Telegram

Там будут обнародоваться сообщения, комментарии первых лиц города и новости горсовета, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Телеграмм канал называется Одесса. Официально .

Сейчас у него около тысячи подписчиков.

SMM-менеджеры обещают оперативно анонсировать интересные мероприятия в городе и предупреждать об отключении света и воды, а также о ремонте и перекрытия дорог.