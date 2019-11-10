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Espreso.tvОбществоОдесса завела свой Telegram-канал

Одесса завела свой Telegram-канал

Городской совет Одессы отныне имеет собственный канал в сети Telegram

Там будут обнародоваться сообщения, комментарии первых лиц города и новости горсовета, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Телеграмм канал называется Одесса. Официально .

Сейчас у него около тысячи подписчиков.

SMM-менеджеры обещают оперативно анонсировать интересные мероприятия в городе и предупреждать об отключении света и воды, а также о ремонте и перекрытия дорог.

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