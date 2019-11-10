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Espreso.tvКриминалНа Житомирщине застрелили адвоката подозреваемых в убийстве депутата Госдумы Вороненкова

На Житомирщине застрелили адвоката подозреваемых в убийстве депутата Госдумы Вороненкова


фото: ukrinform.ua
В Житомирской области на охоте убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемых в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова

Об этом сообщил другой защитник подозреваемых по делу Вороненкова Владислав Добош в facebook.

"Информацию о гибели Святослава Пархоменко мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции", - написал Добош.

Полиция Житомирской области сообщила, что в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками в ходе которого было применено огнестрельное оружие.

В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением.

  • Напомним, 25 жовтьня в Харькове два человека обстреляли мужчину. Объект нападения, предварительно, - экс-заместитель председателя пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина Григорий Исаков, который начал отстреливаться, ранив одного из нападавших, а потом уехал с места событий.
  • Раненый нападавший скончался по дороге в больницу. Его товарищ пытался скрыться с места преступления, однако при попытке задержания полицией подорвал себя гранатой.
  • Один из погибших в результате стрельбы в Харькове проходил свидетелем по делу убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
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