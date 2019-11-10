На Житомирщине застрелили адвоката подозреваемых в убийстве депутата Госдумы Вороненкова

10 ноября, 2019, 21:53

В Житомирской области на охоте убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемых в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова

Об этом сообщил другой защитник подозреваемых по делу Вороненкова Владислав Добош в facebook.

"Информацию о гибели Святослава Пархоменко мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции", - написал Добош.

Полиция Житомирской области сообщила, что в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками в ходе которого было применено огнестрельное оружие.

В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением.