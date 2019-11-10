На Житомирщине застрелили адвоката подозреваемых в убийстве депутата Госдумы Вороненкова
10 ноября, 2019, 21:53
В Житомирской области на охоте убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемых в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова
Об этом сообщил другой защитник подозреваемых по делу Вороненкова Владислав Добош в facebook.
"Информацию о гибели Святослава Пархоменко мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции", - написал Добош.
Полиция Житомирской области сообщила, что в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками в ходе которого было применено огнестрельное оружие.
В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением.
- Напомним, 25 жовтьня в Харькове два человека обстреляли мужчину. Объект нападения, предварительно, - экс-заместитель председателя пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина Григорий Исаков, который начал отстреливаться, ранив одного из нападавших, а потом уехал с места событий.
- Раненый нападавший скончался по дороге в больницу. Его товарищ пытался скрыться с места преступления, однако при попытке задержания полицией подорвал себя гранатой.
- Один из погибших в результате стрельбы в Харькове проходил свидетелем по делу убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы