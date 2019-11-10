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Espreso.tvОбществоФиларет созывает своих сторонников на акцию протеста

Филарет созывает своих сторонников на акцию протеста

В понедельника, 11 ноября 2019 года, в 9:00 на Европейской площади в Киеве состоится акция протеста против судебных решений в попытке ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата

Соответствующее заявление распространила пресс-служба "УПЦ КП", как до сих пор называет себя группа Филарета, передает Еспресо.TV .

Там утверждают, что Поместный собор ПЦУ не создавал ликвидационной комиссии "УПЦ КП" и поэтому их церковь якобы продолжает существовать.

В "Киевском патриархате" считают, что Министерство культуры Украины не имело законного права снимать с регистрации Киевскую патриархию УПЦ Киевского патриархата.

Справка

Филарет и его люди отказались признавать юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием.

Зато в ПЦУ заявляют, что подобные действия и заявления создают ненужное напряжение внутри украинского православия и является соответствующими интересам Кремля и Московского патриархата.

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