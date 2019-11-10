Этот день в истории: смерть Брежнева, конец "Белого братства" и рождение Firefox

10 ноября, 2019, 10:19

10 ноября 1982 года на семьдесят шестом году жизни в Подмосковье умер генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев

Его смерть после 18 лет пребывания у власти знаменовала завершение целой эпохи, стагнация которой привела за неполных десять лет до развала Советского Союза, передает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

Первые серьезные проблемы со здоровьем появились у Брежнева в 1968 году, когда во время межгосударственных переговоров по поводу принятия решения о вводе войск в Чехословакию для подавления Пражской весны он потерял способность четко говорить и не смог подняться из-за стола. С тех пор рядом с Брежневым стали постоянно дежурить врачи, а в местах, где он жил, были оборудованы медицинские кабинеты. После клинической смерти в начале 1976 г. у него постоянно находилась и группа врачей-реаниматоров с необходимым оборудованием. Ухудшение здоровья в последние шесть лет мешало Брежневу выполнять не только прямые обязанности по управлению страной, но и, порой, простые протокольные действия.

"Тщеславный и вообще неконфликтный, Брежнев потакал и собственном славолюбии, что выглядело анекдотично, и своему окружению, которое злоупотребляло неспособностью Брежнева принимать волевые решения и адекватно оценивать ситуацию. Заинтересованы в том, чтобы время от времени он появлялся на людях хотя бы как формальный глава государства, многочисленные помощники буквально водили Брежнева под руки и в конце 1980-х старость, немощь и болезни Брежнева стали очевидными ", - отмечается в материале.

В мае 1982 года он пережил очередной инфаркт, однако и на этот раз его желание уйти в отставку не было принято, зато вакантное место секретаря ЦК КПСС, освободившуюся после смерти Михаила Суслова, занял пглава КГБ Юрий Андропов, что многими было воспринято как назначение Брежневым своего преемника.

7 ноября 1982 во время парада и демонстрации в честь годовщины Октябрьской революции Леонид Брежнев несколько часов подряд стоял на трибуне Мавзолея, несмотря на плохую погоду, что вызвало очередное осложнение здоровья - 10 ноября 1982 на подмосковной даче "Заречье-6" охранник , который пришел разбудить Брежнева и помочь одеться, застал его мертвым.

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