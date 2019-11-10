Епифаний открыл храм на столичных Осокорках, строительство которого заняло 10 лет

10 ноября, 2019, 14:26

В субботу, 9 ноября 2019 года, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил освящение храма в честь святого апостола Андрея Первозванного в Киеве и возглавил там первую литургию

Общество киевских Осокорков потратило на строительство храма более 10 лет, а кресты были освящены еще 2013 году, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-служб ПЦУ.

Во время литургии Епифанию сослужили архиепископ Вышгородский Агапит, благочинный Левого берега столицы протоиерей Павел Основенко, настоятель храма протоиерей Владимир Штогрин и приглашенное духовенство.

В конце литургии Епифаний произнес проповедь, в которой поздравил общину с освящением храма и раскрыл значение этой святыни в жизни прихожан.

"Сегодня мы совместно совершили освящение престола и храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, который, по преданию, проповедовал на этих Киевских холмах и именно по его пророчеством мы знаем, что построено много храмов, появилось много украинских святынь. Именно наша Церковь в своей основе имеет проповедь святого апостола Андрея и его роль для нашей Церкви является достаточно большой ", - сказал митрополит.

"Храм - место встречи с Богом, прежде в молитве и в таинствах, которые совершаются именно в этом посвященном месте. Господь сказал:" Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них ". Поэтому все мы собираемся в особых посвященных местах - храмах, где мы по-особому чувствуем присутствие Божие и невидимую Божественную благодать, которая действует в нашей жизни. Именно в храме каждый имеет возможность получить прощение грехов от Бога, но для того, чтобы получить прощение от Господа, мы должны прощать своим ближним ", - подчеркнул Епифаний.