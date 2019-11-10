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Espreso.tvОбществоДубинский, Арахамия и Тищенко: в партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов-мажоритарщиков

Дубинский, Арахамия и Тищенко: в партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов-мажоритарщиков


фото: facebook
На съезде "Слуги народа" в партию вступили 27 народных депутатов-мажоритарщиков, в списке Александр Дубинский, Николай Тищенко и председатель фракции Давид Арахамия

Об этом сообщает "Укринформ".

Во время первого этапа очередного съезда партии "Слуга народа" в ряды политсилы приняли главу парламентской фракции партии Давида Арахамию, народных депутатов Максима Бужанского, Александра Дубинского и Антона Полякова.

Кроме того, членами партии стали народные депутаты Николай Тищенко, Ирина Борзова, Евгения Кравчук, Святослав Юраш и еще около 20 депутатов.

Список членов партии "Слуга народа" пополнили:

Давид Арахамия; Марьяна Безуглая; Ирина Борзова; Максим Бужанский; Дарья Володина; Николай Галушко; Владимир Гевко; Сергей Демченко; Артем Дмитрук; Александр Дубинский; Владимир Иванов; Роман Каптелов; Александр Ковальчук; Андрей Костин; Евгения Кравчук; Владимир Крейденко; Александр Куницкий; Алексей Леонов; Дмитрий Любота; Алексей Мовчан; Елена Мошенец; Михаил Плужников; Антон Поляков; Татьяна Сиба; Николай Тищенко; Сергей Штепа; Святослав Юраш.

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