Дубинский, Арахамия и Тищенко: в партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов-мажоритарщиков
Об этом сообщает "Укринформ".
Во время первого этапа очередного съезда партии "Слуга народа" в ряды политсилы приняли главу парламентской фракции партии Давида Арахамию, народных депутатов Максима Бужанского, Александра Дубинского и Антона Полякова.
Кроме того, членами партии стали народные депутаты Николай Тищенко, Ирина Борзова, Евгения Кравчук, Святослав Юраш и еще около 20 депутатов.
Список членов партии "Слуга народа" пополнили:
Давид Арахамия; Марьяна Безуглая; Ирина Борзова; Максим Бужанский; Дарья Володина; Николай Галушко; Владимир Гевко; Сергей Демченко; Артем Дмитрук; Александр Дубинский; Владимир Иванов; Роман Каптелов; Александр Ковальчук; Андрей Костин; Евгения Кравчук; Владимир Крейденко; Александр Куницкий; Алексей Леонов; Дмитрий Любота; Алексей Мовчан; Елена Мошенец; Михаил Плужников; Антон Поляков; Татьяна Сиба; Николай Тищенко; Сергей Штепа; Святослав Юраш.
- Напомним, 10 ноября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сложил полномочия руководителя "Слуги народа", партию возглавил Александр Корниенко.
- Партия "Слуга народа" разрабатывает законопроект об отзыве депутатов-мажоритарщиков из-за недоверия избирателей.
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