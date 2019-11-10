Billionaires insights насчитал в Украине 7 долларовых миллиардеров: кто попал в список

10 ноября, 2019, 20:51

В Украине есть семь долларовых миллиардеров общее состояние которых составляет $13,6 млрд

Об этом со ссылкой на Billionaires insights сообщает "24" .

Количество украинских миллиардеров за год осталась неизменным - всего их семь. Все свои сбережения они накопили самостоятельно, а не получили в наследство. Вместе украинские миллиардеры владеют $13,6 млрд.

Более миллиарда долларов имеют Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Петр Порошенко и Александр Герега.

В целом в мире стало больше богачей, состояние которых превышает миллиард долларов. Их насчитали более 2 тыс. Больше всего богачей в Северной и Южной Америке - более 700. В России 98 миллиардеров, которые вместе владеют $421 млрд.