Billionaires insights насчитал в Украине 7 долларовых миллиардеров: кто попал в список
10 ноября, 2019, 20:51
В Украине есть семь долларовых миллиардеров общее состояние которых составляет $13,6 млрд
Об этом со ссылкой на Billionaires insights сообщает "24" .
Количество украинских миллиардеров за год осталась неизменным - всего их семь. Все свои сбережения они накопили самостоятельно, а не получили в наследство. Вместе украинские миллиардеры владеют $13,6 млрд.
Более миллиарда долларов имеют Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Петр Порошенко и Александр Герега.
В целом в мире стало больше богачей, состояние которых превышает миллиард долларов. Их насчитали более 2 тыс. Больше всего богачей в Северной и Южной Америке - более 700. В России 98 миллиардеров, которые вместе владеют $421 млрд.
- Напомним, 25 октября американский миллиардер Джефф Безос уступил первое место в рейтинге самых богатых людей мира из-за падения акций компании, которую он основал.
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