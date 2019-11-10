9 ноября на фронте: с российской стороны - 18 обстрелов вблизи 11 сел и поселков, с украинской - раненый
Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 10 ноября, передает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают военные.
Оккупанты осуществляли обстрелы вблизи 11 населенных пунктов:
Водяное - из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Невельское - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
Красногоровка - со станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов;
Талаковка - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Березовое - из ручных противотанковых гранатометов;
Пески - из минометов калибра 82 мм;
Гнутово - из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;
Павлополь - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Майорс - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
Новолуганское, Крымское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По официальным данным, вчера, 9 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил.
"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - отмечают в Минобороны Украины.
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