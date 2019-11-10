9 ноября на фронте: с российской стороны - 18 обстрелов вблизи 11 сел и поселков, с украинской - раненый

10 ноября, 2019, 07:19

В субботу, 9 ноября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном возведении о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 10 ноября, передает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают военные.

Оккупанты осуществляли обстрелы вблизи 11 населенных пунктов:

Водяное - из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Невельское - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Красногоровка - со станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов;

Талаковка - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Березовое - из ручных противотанковых гранатометов;

Пески - из минометов калибра 82 мм;

Гнутово - из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

Павлополь - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Майорс - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Новолуганское, Крымское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По официальным данным, вчера, 9 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - отмечают в Минобороны Украины.