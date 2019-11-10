10 ноября на фронте: в результате вражеских обстрелов травмированы четверо украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
2 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Майорска - из зенитной установки ЗУ-23-2, ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковскго - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды вблизи Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса; у Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение.
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